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Sarımsak uzun yıllardır faydası bilinen ve kokusuna rağmen bu özelliği sayesinde tüketimi sofralardan eksik edilmeyen bir besindir. Her açıdan doğal bir antioksidan kaynağıdır. Her türlü hastalık üzerinde etkileri olması ne kadar önemli bir besin olduğunu vurgulamaktadır. İçerdiği besin değerleri açısından çok yönde fayda sağlaması artı değer katmaktadır.

Sarımsakta; C, B1 ve B6 vitaminleri vardır. Ayrıca; selenyum, kalsiyum, fosfor ve bakır minerallerine sahiptir.

Sarımsak; doğal bir antioksidan olması nedeniyle damar ve kalp hastalıklarında etkisi olan kolesterol ve trigiliserid seviyesini düşürür ve bu açıdan fayda sağlayarak bu hastalıklardan korunmaya etki eder.

Damarlarda hasıl olan plakların oluşmasını engelleyen oksidatif strese karşı etki ederek serbest radikallerin tahribat yaratmasına engel olur. Sarımsak alojen içermesi nedeni ile damarlarda oluşan kanın yapışkanlık ve birikme halini düzeltmeye etken olmaktadır.

Sarımsak kan incelten bir özelliğe sahiptir. Bu açıdan damarlardaki kan dolaşımının kolay akışını sağlar ve tansiyonun düzenlenmesi açısından etkili olarak hastalık riskinin azalmasına yardımcı olur. Ameliyat veya adet dönemi kanamalarında dikkatle alınmalıdır çünkü kan basıncının değişmesine neden olabilir.

Sarımsak düzenli tüketimi halinde kansere karşı koruyucu etkiye sahip olabilir. Özellikle mide kanseri ve kolon kanserinin belirtilerinin azalmasına yardımcı olduğu açıklanmıştır. %35 oranında kolon kanserine etkili olarak azalttığı araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır.

Sarımsağın Diğer Faydaları Nelerdir?

Üst solunum yolu enfeksiyonlara karşı koruyu özellik taşımasıyla oluşmasını önlemede etkili bir yol izler.

Sarımsağın içinde bulunan ferroportin bileşeni demirin vücut içerisinde etkili olmasını sağladığı yapılan araştırmalar sonucu belirtilmiştir.

Virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklarda korunmayı artırarak bu oluşumun engellenmesinde aktif bir önem taşır. Tek başına etkili olmasa bile yardım ederek daha kolay savaşmayı sağlamaktadır.

Bağırsakta oluşan parazitlerin temizlenmesi açısından etkili olmaktadır.

İyi kolesterolü yükseltme özelliği taşır.

Kalp krizi riskinin azaltılmasına etkendir.

Boğazda enfeksiyon sonrası oluşan kaşıntıya iyi gelir.

Mide de oluşan gazların çıkmasına yardımcı olur.

Kilo açısından dengede kalmaya fayda sağlar.

Ciltte oluşan yaraların iyileşme sürecini kısaltır.

Kulak iltihaplanması durumunda iyileşmede etkilidir.

Sarımsağın fazla tüketilmesi açısından zararı yoktur ancak ilaç kullananlar için çok fazla tüketilmemesi önerilmektedir.