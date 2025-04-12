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        Haberler Spor Futbol Sarıyer - 1461 Trabzon FK: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Sarıyer - 1461 Trabzon FK: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        2. Lig Beyaz Grup'ta lider Sarıyer, 31. haftada ağırladığı 1461 Trabzon'u 2-1 mağlup etti. HT Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleyi Kemal Rüzgar ve Hasan Emre Yeşilyurt'un golleriyle kazanan İstanbul ekibi, puanını 75'e çıkardı ve maç fazlasıyla takipçisi Batman Petrol ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:45
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer ile 1461 Trabzon 31. haftada karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan ve HT Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadeleyi ev sahibi Sarıyer 2-1'lik skorla kazandı.

        İstanbul ekibine üç puanı getiren golleri 10. dakikada Kemal Rüzgar ve 65. dakikada Hasan Emre Yeşilyurt kaydetti.

        1461 Trabzon'un tek golü 74. dakikada Süleyman Güneş'ten geldi. Konuk takımda Muhammet Berkay Tekke uzatma anlarında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Sarıyer, bu sonuçla puanını 75'e çıkardı ve en yakın takipçisi Batman Petrol ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı.

        1461 Trabzon ise 43 puanla 8. sırada yer aldı.

        Ligde alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

        - Beyaz Grup

        Altınordu-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2

        İskenderunspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-1

        İnegölspor-Altay: 1-0

        - Kırmızı Grup

        Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ülkea Nazillispor: 6-1

        Bucaspor 1928-Çimentaş Elazığspor: 0-3

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