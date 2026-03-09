Canlı
        Haberler Gündem Güncel Sarıyer'de feci kaza! Can kaybı var! | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de feci kaza! Can kaybı var!

        İstanbul Sarıyer'de sollama yapan taksiyle yolcu minibüsü çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıyer'de feci kaza! Can kaybı var!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sarıyer'de Taşkın Çalışkan’ın (46) kullandığı taksi sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre kaza sırasında savrulan otomobil yoldaki 2 araca daha çarptı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan taksi şoförü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Rumeli Feneri Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksiyle seyir halinde olan Taşkın Çalışkan, sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, yolda ilerleyen bir araç ve servis minibüsüne çarptı. Kazada taksi şoförü ve araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        TAKSİ ŞOFÖRÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan taksi şoförü Taşkın Çalışkan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

