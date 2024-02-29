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        Haberler Magazin Şarkıcı Doğuş ameliyat oldu - Doğuş neden ameliyat oldu, son sağlı durumu nedir? - Magazin haberleri

        Doğuş ameliyat oldu

        Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Doğuş'un böbreğinde 10 santimlik bir kist olduğu ortaya çıktı. Ameliyat olan şarkıcı, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 08:50 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:27
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        Doğuş, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonucunda şarkıcının böbreğinde 10 santimlik bir kist olduğu ortaya çıktı.

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        49 yaşındaki şarkıcı Doğuş'un operasyonu Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleşti.

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        "ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ AMELİYAT ATLATTIM"

        Ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyen Doğuş, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastane odasından paylaşımda bulunan şarkıcı; "Çok önemli 3 ameliyatı atlattım. Şu an ise sağlığım gayet iyi" ifadelerini kullandı.

        #doğuş
        #ameliyat
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