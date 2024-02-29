Doğuş ameliyat oldu
Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Doğuş'un böbreğinde 10 santimlik bir kist olduğu ortaya çıktı. Ameliyat olan şarkıcı, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
Doğuş, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonucunda şarkıcının böbreğinde 10 santimlik bir kist olduğu ortaya çıktı.
49 yaşındaki şarkıcı Doğuş'un operasyonu Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleşti.
"ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ AMELİYAT ATLATTIM"
Ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyen Doğuş, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hastane odasından paylaşımda bulunan şarkıcı; "Çok önemli 3 ameliyatı atlattım. Şu an ise sağlığım gayet iyi" ifadelerini kullandı.