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        Haberler Magazin Şarkıcı Lara, İran'dan Türkiye'ye döndü - Magazin haberleri

        Lara, İran'dan Türkiye'ye döndü

        2023'te İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı Lara, İran'da savaşın ortasında kalmıştı. Şarkıcı, İran'dan Türkiye'ye döndü; "Allah'ım sana şükürler olsun"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:22
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        İran'dan Türkiye'ye döndü
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        Orta Doğu'da tansiyonun her geçen gün arttığı ve füze saldırılarının peş peşe geldiği bir dönemde, şarkıcı Lara, İranlı voleybolcu eşi Mehdi Karimi ile İran'da savaşın ortasında kaldığını açıklamıştı.

        "MAHSUR KALDIM" DEMİŞTİ

        Lara, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde; "Arkadaşlar burada mahsur kaldım. Şu anda üzerimizden füzeler geçiyor. Cidden çok zor bir durum. Allah, İran halkının yanında olsun, İran'ın yardımcısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

        Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Lara; "İran'dayım. Burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım, onurlu İran halkının yanında olsun" diyerek takipçilerinden dua istemişti.

        TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

        Lara, Türkiye'ye döndü. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan şarkıcı; "Allah'ım, sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim anlatamam. Sadece şunu demek istiyorum; katilsin İsrail" ifadelerini kullandı.

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        #türkiye
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