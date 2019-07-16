Sarten Ambalaj'dan 50 milyon liralık tahvil ihracı

ISO 500 listesinde Türkiye’nin en büyük 108. sanayi kuruluşu olan Sarten, Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla 50 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. 2 yıl vadeli, değişken kuponlu tahviller nitelikli yatırımcılara satıldı. Sermaye piyasalarındaki altıncı tahvil ihracını gerçekleştiren Şirket, 2012 yılından beri özel sektör tahvil piyasasından kesintisiz fonlama sağlıyor.

Sarten; gıda, endüstriyel ürünler ve kozmetik sektörleri için metal ve plastik ambalaj üretiyor.



Türkiye ve yakın bölgesinin en büyük, Avrupa’nın ise üçüncü büyük entegre ambalaj üreticisi olduklarını ifade eden Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, bu kaynağın istikrarlı bir biçimde kullanımının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Sarten’in global bir marka olma stratejisi dahilinde ülkesine güvenerek yeni yatırımlar ve büyüme planlarını uygulamaya koyduğuna değinen Sarıbekir; işine odaklı, finansal disiplini öne çıkaran yönetim anlayışı ve yatırımcılarla düzenli iletişimlerinin de bu başarıda etkili olduğunu belirtti.



Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy da Sarten Ambalaj’ın ihracına aracılık etmiş olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Arısoy sektöründe öncü şirketlere sermaye piyasalarında kaynak yaratmaya, reel sektöre ve ekonomiye destek olmaya devam edeceklerini söyledi.