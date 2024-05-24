Sarunas Jasikevicius: Gerçekten ağır bir mağlubiyet oldu

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, sözlerine Panathinaikos'u tebrik ederek başladı.

Yunanistan ekibinin oyununu maça daha iyi yansıttığını söyleyen Litvanyalı başantrenör, "Bizim için Avrupa Ligi sezonu bitti. Oyuncularıma büyük saygı duyduğumu söylemek istiyorum. Tüm zorlu durumların üstesinden gelinmesi anlamında büyük iş yaptılar ve bizi buraya taşıdılar. Oyuna bakıldığında bir noktaya kadar maçın içindeydik. Ama maalesef hücumda felaket bir iş çıkardık. Topu dolaştırma noktasında iyi iş yaptığımızda bu sefer şutları sokamadık. Her gün yaptığımız antrenmanlara rağmen iyi iş yapamadık. İşler zorlaştığı zaman bir çıkış noktası bulmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten ağır bir mağlubiyet oldu. Üstesinden gelmeye çalışacağız. Oyuncularıma şükran borçluyum. Fenerbahçe'yi en üst seviyede temsil etmek için ellerinden geleni yaptılar. Yeniden ayağa kalkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

REKLAM Maçı kazanacak kadar iyi bir iş ortaya koymadıklarının altını çizen Sarunas Jasikevicius, şöyle devam etti: "Bu tür maçları neden kaybettiğinize bakacak olursanız sadece tek bir neden gösteremezsiniz. Savunma anlamında iyi istatistikler yakalamış gibi görünse de Matias'ı durdurma noktasında yaşadığımız sıkıntı başımızı derde soktu. Monaco serisinde de ciddi sıkıntılar yaşadığımız dönemler oldu. Topu dolaştıramadık, daha kısa 5 numara kullandığımız bölümlerde de sıkıntılı dönemler oldu." Üst düzey oyunculardan kurulu bir takım olduklarını, Fenerbahçe Beko'nun da Avrupa Ligi'nde şampiyon olabilecek kapasitede bir ekip olduğunu dile getiren Jasikevicius, şunları söyledi: