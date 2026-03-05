Canlı
        Sarunas Jasikevicius: Savunmada istikrarlı bir performans gösterdik

        Sarunas Jasikevicius: Savunmada istikrarlı bir performans gösterdik

        EuroLeague'in 30. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'yu 88-70 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, "Savunmada istikrarlı bir performans gösterdik" dedi.

        "Savunmada istikrarlı bir performans gösterdik"

        Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'in 30. haftasında Fransız ekibi Monaco'yu 88-70 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, oyuncularını ve taraftarları tebrik ederek sözlerine başladı.

        "SAVUNMADA İSTİKRARLI BİR PERFORMANS GÖSTERDİK"

        Taraftarların bütün biletleri tükettiğine dikkati çeken Jasikevicius, "Bu harika atmosfer için onlara teşekkür ediyorum. Karşılaşma genelinde savunmada istikrarlı bir performans gösterdik. Monaco tehlikeli bir takım. İlk yarıda rakibe çok fazla faul atışı şansı verdik. Belki harika bir basketbol oynamadık ama iyiydik. Monaco, uzun ve atletik bir takım. Genel olarak iyi bir galibiyetti bizim için." ifadelerini kullandı.

        TAKIMDAKİ SAKATLIK DURUMU

        Takımda yaşanan sakatlıklarla ilgili de konuşan Jasikevicius, "Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Tüm takımı, sağlıklı olup bir arada kullanabildiğimiz dönem olmadı. Kulübü de tebrik etmek istiyorum, bazı uzun soluklu sakatlıklarımız oldu ama doğru hamleleri yapmaya çalıştık. Mükemmel değiliz ama savaşıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

        "DURDURULAMAZ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU"

        Monaco karşısında 28 sayı atarak mücadelenin en skorer ismi olan Tucker hakkında konuşan Sarunas Jasikevicius, "Tucker 2 harika Monaco maçı oynadı. İlk maçta 17 sayı geriden gelmemizde katkısı çok olmuştu. Bugün sahada hareket edebileceği alanlar vardı. Kendisi de böylece durdurulamaz bir performans ortaya koydu." diye konuştu.

        Litvanyalı çalıştırıcı, sakatlıktan dönen Silva'yla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

        "Bugün bize çok katkı verdi. Adam değişimi savunmasında çok etkiliydi. 2 aydır hareket etmesini engelleyen bir sakatlığı vardı. En büyük özelliği atletizmi ve enerjisi. Geldikten sonra 3 maçta oynamıştı ama yaşadığı sakatlık kendisini idmanlardan ve maçlardan uzak tuttu. İlk yapması gereken atletizmi ve enerjisine kavuşması. Bu akşam kesinlikle neler yapabileceğine dair bir şeyler gösterdi."

        SPANOULİS: KAZANMAYI HAK ETTİLER

        Monaco'nun başantrenörü Vassilis Spanoulis, sarı-lacivertli ekibin galibiyeti hak ettiğini belirterek "Bizden daha sağlıklı bir takım. Basketbol dışındaki faktörlerle bizim gibi uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Çok iyi bir kadroları var ve çok iyi bir koç tarafından yönetiliyorlar. Kazanmayı hak ettiler." açıklamasında bulundu.

