Başakşehir’deki bir sanayi sitesinde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan araç şaşkınlığa neden oldu.

İHA'nın haberine göre kim tarafından neden bırakıldığı anlaşılamayan arabayı görenler cep telefonlarına sarıldı. O anlar kameralara yansıdı.