Sassuolo: 3 - Milan: 3 MAÇ SONUCU
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Milan, deplasmanda Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı
Giriş: 14.04.2024 - 20:03 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:03
Milan'ın gollerini Rafael Leao, Luka Jovic ve Noah Okafor atarken, ev sahibi ekibin golleri Andrea Pinamonti ve Armand Lauriente'den (2) geldi.
Ligde ikinci sıradaki Milan puanını 69'a, küme düşmeme mücadelesi veren Sassuolo 26'ya çıkardı.
Günün diğer maçında ise Napoli sahasında Frosinone ile 2-2 berabere kaldı.
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