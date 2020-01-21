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Japon otomobil üreticisi Subaru, 2030'un ilk yarısından itibaren sadece elektrikli araç satacağını duyurdu.

Toyota ile yaptığı işbirlikleri ile gündeme gelen Subaru'nun bu kararının arkasında, karbon ayak izini azaltma ve üretim maliyetlerini düşürme hedefinin yattığı belirtiliyor.

Hali hazırda yarı-hibrit ve kablo ile şarj edilebilen plug-in hibrit modeller geliştiren Japon üreticinin, Toyota ile yaptığı işbirliği sayesinde yakın gelecekte "güçlü hibrit" diye tabir edilen modeller geliştireceği aktarıldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, 2030 yılında satışların yüzde 40'ının hibrit ya da elektrikli modellerden oluşması bekleniyor. Subaru, ürettiği dört tekerlekten çekişli ve boxer motorlu otomobiller ile tanınıyor.

Subaru'nun yüzde yüz elektrikli otomobillerini ise Toyota ile aynı zamanda pazara sunacağı belirtiliyor.

İki Japon üretici, daha önce de Toyota 86 ve Subaru BRZ coupe modellerini birlikte geliştirmek üzere işbirliğine gitmişti.