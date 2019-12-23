Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Japon otomobil üreticisi Subaru'nun d-segment SUV modeli Forester, beşinci nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu. 1997 yılından bu yana yollarda olan modelin, bugüne kadar toplamda 3.9 milyon adetlik üretim rakamına ulaştığı açıklanıyor.

Nesil değişimi ile birlikte markanın yeni nesil altyapısı olan 'Subaru Global Platform'a geçiş yapan Forester'da, artık dizel motor seçeneği yer almıyor. Bunun yerine yarı-hibrit motor ile bayilerde yerini alan Japon SUV, simetrik sürekli dört çeker sistemini hibrit özellikli e-BOXER motor ile birleştiriyor.

Yeni global platform ile bir önceki modele göre uzunluğu ve dingil mesafesi 3 cm, genişliği ise 2 cm artan Forester'in, yüksekliğinde ise herhangi bir değişim bulunmuyor.

Verilen bilgiye göre, yeni Forester Türkiye'de sadece yarı hibrit e-BOXER motor ile satılacak. Türkiye pazarında e-Xtra, e-Xtreme ve e-Xclusive olmak üzere üç ayrı donanım seviyesiyle satışa çıkan otomobilin fiyatları ise sırasıyla 389 bin 880 TL, 402 bin 270 TL, 436 bin 528 TL olarak açıklanıyor.

'2020'DE 700 ADET SATARIZ'

Yeni Forester hakkında açıklamalarda bulunan Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle, "Otomobil üreticileri çevre normlarına uyum için önemli bir değişim içinde. Gerçek sürüş verileri ile ölçümlerin yaygınlaşması, yasal sınırların aşılması ile ödenecek cezaların çok yüksek seviyeleri ulaşması gibi etkenler otomobil üreticilerini hibrit ve elektrikli araçlara doğru çok hızlı bir dönüşüme zorluyor. Subaru, Avrupa’da e-BOXER hibrit motorlu aracını Aralık ayında satışa sundu, çok yakın bir gelecekte de tamamen elektrikli bir orta sınıf SUV modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Elektrikli motor destekli, benzinli 2 litre Boxer motora sahip Forester modelini Avrupa ile aynı anda pazara sunuyoruz" dedi.

2020 yılında pazarda bir toparlanma beklediklerini kaydeden Karagülle, "Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2019 yılında 475 bin adetle kapanacağını, 2020 yılında ise 550 binlerin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Forester'in 2020 yılı satış hedefini ise 600-700 adet aralığında belirledik" diye konuştu.

HER ÜÇ KULLANICISINDAN BİRİ DOKTOR

Halil Karagülle'nin paylaştığı bilgiye göre, Forester'in önceki jenerasyonlarında müşteri kitlesinin yaş ortalaması Avrupa'da 55, Türkiye'de ise 40-43 aralığında olacak şekilde ölçülmüş. Fakat, otomobilin 5'inci nesli ile birlikte yaş ortalamasının da aşağı çekileceğine dair Subaru yetkililerinin bir beklentisi olduğunu da belirtelim.

Ayrıca, yeni Forester'in satışlarının yüzde 80'e yakın bir oranda en üst paket olacağı öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye'deki her üç Forester kullanıcısının birinin doktor olması da dikkat çeken bir ayrıntı olarak açıklanıyor.