BİM 5-6-8 Mayıs 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta Çarşamba Cuma günleri BİM marketlerde hangi ürünler var?
BİM, 5-6-8 Mayıs 2026 tarihli aktüel kataloğunu yayımladı. Yeni haftada Salı, Çarşamba ve Cuma günleri tüm BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler, yine geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Teknolojik ürünlerden oyuncaklara, beyaz eşyadan mutfak malzemelerine, gıdadan kişisel bakım ve ev ihtiyaçlarına kadar pek çok kategori dikkat çekiyor. Haftaya özel hazırlanan aktüel broşürle birlikte birçok üründe cazip fiyatlar sunulurken, indirimli seçenekler raflarda yerini alacak. İşte 5-6-8 Mayıs 2026 tarihli BİM aktüel ürünler listesine dair detaylar…
BİM, 5-6-8 Mayıs 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Haftanın Salı, Çarşamba ve Cuma günlerinde satışa çıkacak ürünler arasında beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektronik cihazlardan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir seçenek bulunuyor. Katalogda dondurucu, buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesi ve süpürge gibi ev ihtiyaçlarının yanı sıra bluetooth hoparlör, su arıtma cihazı, saç düzleştirici ve çeşitli kozmetik ürünler öne çıkıyor. Ayrıca oyuncak ve giyim ürünleri de bu haftanın dikkat çekenleri arasında yer alıyor. İşte 5-6-8 Mayıs tarihli BİM aktüel broşürü ve ürünlere dair merak edilen fiyat detayları…
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç (5 kg): 275 TL
Tat Domates Salçası (1500 g): 139 TL
Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği (2x700 g): 179 TL
Zeytino Siyah Zeytin (2 kg): 199 TL
Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması (1000 g): 162 TL
Makaroma Tagliatelle Makarna (500 g): 97,50 TL
Hasata Şeker Fasulye (500 g): 149 TL
Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi: 449 TL
Ariel Toz Deterjan (9 kg): 439 TL
Golden Rose Likit Allık / Maskara: 179 TL
Garnier Temizleyici (250 ml): 199 TL
Duru Duş Jeli (650 ml): 85 TL
ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı (4 L): 189 TL
Ülker Çokoprens (81 g): 10,00 TL ( %49 İndirimli)
Meray Kabuklu Yer Fıstığı (1000 g): 135 TL
Simbat Tuzlu Leblebi (150 g): 34,50 TL
Rafık Soslu Mısır (280 g): 35 TL
Rafık Karışık Kuruyemiş (300 g): 99 TL
Otamon Kuru Üzüm (200 g): 35 TL
Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması (1000 g): 162 TL
Fiskobirlik Şeker İlavesiz Fındık Ezmesi (300 g): 249 TL
Mr. Beast Sütlü Tablet Çikolata (60 g): 148 TL
Milka Biscoff Lotus Karamelize Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata (90 g): 79 TL
Haribo Friends & Party Meyve Aromalı Karışık Yumuşak Şekerleme (650 g): 179 TL
Tadelle Çeşitleri: 13 TL - 53 TL arası
Bebeto Gourmet Sticks Yumuşak Şekerleme (65 g): 29,50 TL
Eti Burçak Çörekotlu Tuzlu Bisküvi (273 g): 54 TL
Ülker Çizi Olgunlaşmış Cheddar & Kızarmış Soğan Aromalı Kraker (160 g): 54 TL
Wefood Glutensiz Karabuğday Patlağı (100 g): 39 TL
Oylum Vanilya Aromalı Kremalı Gofret (1 kg): 119 TL
Twix Crispy Rolls Sütlü Çikolatalı Kaplamalı Gofret (22,5 g): 13 TL
Kinder Delice Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek (39 g): 25 TL
Kinder Bueno Dark Bitter Çikolata Kaplamalı Fındıklı Dolgulu Gofret (2 x 21,5 g): 36 TL
Bounty Hindistan Cevizi Dolgulu Çikolatalı Bar (57 g): 35 TL
Eti Popkek Limonlu Kek (60 g): 13 TL
M&M'S Yer Fıstıklı Draje (45 g): 35 TL
Falım Şekersiz Sakız Çeşitleri 5'li: 32,50 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Kola (4x1 L): 99 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi (HDW-01): 12.990 TL
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı (Defrost 204 L): 14.990 TL
Kumtel Tekli Vitroseramik Ocak: 2.490 TL
Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı (HSA-103): 6.490 TL
PiranTech Dikey Buharlı Temizleyici: 1.490 TL
PiranTech Kablosuz IPL (BHRL-15): 3.249 TL
Ahşap Katlanabilir Şezlong Seti (2 şezlong + 1 masa): 5.150 TL
Ahşap Minderli Masa Takımı (2 sandalye + 1 masa): 3.950 TL
Katlanabilir Kademeli Alüminyum Şezlong: 4.950 TL
Ori Ayarlanabilir Şezlong: 2.550 TL
Katlanabilir Şezlong Sandalye: 2.250 TL
Kumtel Dondurucu (5+1 Çekmece): 15.490 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Dondurucu (88 L): 8.900 TL
Philips XB9125 Maraton Süpürge: 11.900 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 5.900 TL
Kumtel Mini Buzdolabı: 4.900 TL
Kumtel Dondurma ve Sorbe Makinesi: 6.990 TL
Fakir Dikey Şarjlı Süpürge: 6.250 TL
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone: 3.750 TL
PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi: 4.900 TL
Fakir Mega Blender Seti: 2.490 TL
Philips Azur Ütü: 3.990 TL
Arzum Buharlı Ütü: 1.590 TL
English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı (4'lü): 349 TL
Paşabahçe Bouquet Su Bardağı (3'lü): 99 TL
Paşabahçe Bouquet Meşrubat Bardağı (3'lü): 109 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri: 79 TL - 139 TL arası
Borcam Dikdörtgen Fırın Tepsisi: 269 TL
Bükümlü Tezgah Üstü Bambu Kesme Tahtası: 359 TL
Parex Wondero Otomatik Temizlik Seti: 1.290 TL
Homendra 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 2.199 TL
Perilla Pratik Katlanabilir Balkon Masası: 699 TL
TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV: 34.900 TL
Senna 43'' FHD Whale OS Android QLED TV: 11.690 TL
Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.990 TL
Saç Düzleştirici Maşa (2si1 Arada): 899 TL
Saç Düzleştirici: 999 TL
Pratik Saç Düzleştirici: 499 TL
Mini Düzleştirici Tarak: 599 TL
Ağız Duşu: 599 TL
Şarjlı Diş Fırçası: 499 TL (veya gelişmiş model 699 TL)
Kaş Düzeltme Cihazı: 349 TL
Siyah Nokta Temizleyici: 399 TL
Lady Shaver: 799 TL
Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: 599 TL
Elektronik Tırnak Oje Kurutucu: 219 TL
Dagi Kadın Pijama Takımı: 679 TL
Kadın Triko Ayakkabı: 599 TL
Çift Kişilik Pike: 349 TL
Ranforce Çarşaf Çeşitleri: 169 TL - 199 TL
Dagi Kadın İç Giyim Çeşitleri: 199 TL - 299 TL
Kadın Kol Çantası: 369 TL
Hot Wheels Neon Yarış Temalı Arabalar: 249 TL
Pelüş Oyuncak Çeşitleri (~35 cm): 499 TL
Crick Crack Air Hokey: 829 TL
Işıklı Paten Fancy: 799 TL
Manyetik Küp Blok (108 Parça): 899 TL
Altını Islatan ve Masal Anlatan Bebek: 549 TL
Eğitici Hikaye ve Boyama Kitapları: 49 TL - 149 TL arası