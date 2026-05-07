"Vakıf kültürünü koruyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İmkanlarını iyilik ve dayanışma yoluna adayan tüm hayırseverlerimizin Vakıflar Haftası'nı tebrik ediyorum. Programa katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Camilerimiz, medreselerimiz, kütüphanelerimiz, şifahanelerimiz, köprülerimiz, kervansaraylarımız vakıf medeniyetimizin birer nişanesidir. Halka hizmet hakka hizmettir düsturunun en somut tezahürü olmuştur. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir. Tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir. 377 vakıf eserinden 276'sının onarımı tamamlandı. Kalan 101'i yıl içinde tamamlanacak. Bugün yurt içinde ve yurt dışında son 1 yıl içinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Hayır faaliyetleri en zarif şekilde vakıflarımız eliyle ete kemiğe bürünmüş bir geleneğin sahipleriyiz. Ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan milletimizi millet yapan değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz. Vakıf kültürünü koruyacağız. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp, bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz."