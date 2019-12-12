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Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Saudi Aramco'nun hisseleri 25.6 milyar dolarlık rekor halka arzının ardından dün borsada işlem görmeye başladı. İlk işlem gününde hisseler hemen açılışta yüzde 10 değerlenerek tavan fiyatını gördü.

Böylece Aramco'nun piyasa değeri 1.88 trilyon dolara ulaştı. Bugün ise hisseler yine açılışta yüzde 10 yükseldi ve şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları geçti. Bu rakam Suudi yönetiminin halka arz öncesi belirlediği hedef fiyata denk geliyor.

SATIŞ GELDİ

Ancak açılıştaki yükselişin ardından Saudi Aramco hisselerinde satışlar yaşanmaya başladı. Hisselerin günlük kazancı yüzde 7'ye geriledi. TSİ 11.00 itibarıyla Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon doların hemen altında seyrediyor. Tabii bu rakam halen firmanın dünyanın en büyük halka açık firması unvanını elinde tutmasına yetiyor.

Bu piyasa değeri bir petrol şirketi için bile muazzam bir büyüklük. Örneğin bir dönem dünyanın değerli şirketi olan ABD'li enerji devi Exxon Mobil dün itibarıyla 291 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.