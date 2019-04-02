Dünyanın en fazla kâr eden şirketi değişti. Suudi Arabistan'ın devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco, daha önce saklı tuttuğu mali tablolarını 15 milyar dolarlık tahvil ihracıyla toplamayı planladığı finansman için yatırımcılara açtı.

2018 mali yılında Saudi Aramco'nun net 111 milyar dolar kâr ettiği ortaya çıktı ve 59.5 milyar dolar kâr açıklayan ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ı neredeyse ikiye katlayarak dünyanın en kârlı şirketi oldu. Dünyanın en kârlı şirketleri arasında Saudi Aramco'yu 45.2 milyar dolar ile Ind&Comm Bank of China ve 39.9 milyar dolar ile de Samsung takip ediyor.

New York Times'in haberine göre 111 milyar dolarlık kâr, Amerikanın uluslararası şirketlerinden J.P. Morgan, Alphabet ( Google),Facebook ve Exxon Mobil dörtlüsünün 2018 yılındaki toplam 106 milyar dolarlık yıllık kârından fazla.

Ayrıca Saudi Aramco, enerji sektöründe faaliyet gösteren Shell ve Exxon Mobil gibi devleri de uzak ara geride bıraktı. 2018 verilerine göre Royal Dutch Shell tam 23.9 milyar dolar, Amerikalı Exxon ise 20.8 milyar dolar kâr açıklamıştı. Karşılaştırmalı verilere de yer veren Suudi şirketin faaliyet raporuna göre geçen yıl günde ortalama 13.6 milyon varil petrol üreten Saudi Aramco, Exxon Mboil'i üretimde üçe katladı.

Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberine göre, Saudi Aramco'nun mali tablolarında dikkat çeken bir başka nokta ise petrol fiyatlarının dibi gördüğü 2016 yılında sadece 13.3 milyar dolar kâr elde edilmiş olması.

MOODY'S AMERİKALILARA DAHA YÜKSEK NOT VERDİ

Ülke ekonomisine ve değişken petrol fiyatlarına fazlasıyla bağımlı olduğu için Saudi Aramco, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Exxon Mobil ve Chevron gibi muadillerinden daha düşük notlandı. Moody's, Saudi Aramco'ya A1 notunu uygun görürken, Chevron ve Exxon Mobil'i ise Aa2 ve Aaa ile daha yüksek notladı.

Moody's analistleri Saudi Aramco raporunda "Şirketin üretim ölçeği devasa hidrokarbon kaynakları ile birlikte çok güçlü rekabet avantajına sahip." ifadelerini kullandı.

360 milyar dolar satışı olan Aramco'nun, kraliyet ailesine yapılan imtiyaz ödemesi de dahil olmak üzere toplam 160 milyar dolarlık vergi ve kâr payı ödemesi gerçekleştirdiği de belirtildi.

Suudi şirket, tahvil satışından elde edeceği gelir ve kârının bir bölümü başkanlığını Muhammed bin Salman'ın yaptığı Suudi Varlık Fonu'ndan 69 milyar dolar karşılığında petrokimya şirketi SABIC'in çoğunluk hissesini satın almayı planlıyor.