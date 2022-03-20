110 milyar dolar kâr etti

HABERTURK.COM / Ajanslar

Suudi Arabistan'ın ulusal enerji şirketi Saudi Aramco 2021 yılında 110 milyar dolar net kâr elde ettiğini açıkladı. Firmanın kârı 2020 yılına göre yüzde 124 yükseldi.

Aramco'dan yapılan açıklamada söz konusu artışta yükselen petrol fiyatları etkili oldu. 2021 yılında petrol fiyatları yaklaşık yüzde 50 yükselerek 80 doları aşmıştı. Geçen yılki yükselişte koronavirüs salgını sonrasında artan ve artması devam etmesi beklenen talep etkili olmuştu. Bu yıl ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası arza yönelik yaşanan endişelerle brent petrolü varil fiyatı 2 hafta önce 120 doların üzerini gördü.

Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede "Güçlü sonuçlarımız; mali disiplinimiz, evrilen piyasa koşullarında gösterdiğimiz esneklik ve uzun vadeli büyüme stratejimize odaklanmamızın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Firma bunun yanında 4. çeyrekte hissedarlarına toplam 18.8 milyar dolarlık temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Aramco böylece 2021 geneli için toplam 75 milyar dolarlık temettü ödemiş olacak.

Pazar günleri açık olan Suudi Menkul Kıymetler Borsası Tedavül'de işlem gören Saudi Aramco hisseleri mali sonuç açıklaması üzerine yüzde 4 yükseldi.