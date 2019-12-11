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Halka arz edilen petrol üreticisi Saudi Aramco'nun hisseleri ilk işlem gününün hemen başında yüzde 10 değer kazandı. 32 riyalden yatırımcılara satılan hisseler borsada 35.2 riyallik değere ulaştı.

Böylece şirketin piyasa değeri de 1.7 trilyon dolardan 1.88 trilyon dolara yükseldi. Böylece Suudi Arabistan yönetiminin 2 trilyon dolarlık hedefine daha ilk günden yaklaşılmış oldu.

TARİHİ REKOR KIRILDI

Dört gün önce gerçekleştirilen halka arzda şirketin yüzde 1.5'ine denk gelen hisselerin satışından toplam 25.6 milyar dolarlık gelir elde edilmişti. Böylece Saudi Aramaco, tarihin en büyük halka arzına imza attı. Daha önceki rekor 25 milyar dolarla Çinli e-ticaret devi Alibaba'ya aitti.

Suudi Arabistan, ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltıp finansal piyasalarını geliştirmeyi, böylece daha fazla yabancı yatırımı ülkeye çekmeyi hedefliyor. Saudi Aramco bu hedef doğrultusunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Şirketin hisseleri Suudi Menkul Kıymetler Borsası'nda (Tedavül) işlem görüyor.