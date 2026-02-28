"Savaş başlıyor" iddiasına yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından, söz konusu iddiayla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadelerin dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçlerinin, ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütüldüğüne ve kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

