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Savaşçı ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün? - Savaşçı dizisi yeni oyuncular kimler? 5. sezon fragmanı

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin 5. sezonunda ilk tanıtım yayımlandı. Peki Savaşçı ne zaman başlıyor ve yeni oyuncuları kimler?

Savaşçı ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün? - Savaşçı dizisi yeni oyuncular kimler? 5. sezon fragmanı

Savaşçı dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı'nın ekranlara geri dönmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Peki büyük bir merakla beklenen Savaşçı ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı ne zaman başlayacağı ile ilgili heyecan dorukta. Pazar günleri yayımlanan dizinin 24 Ocak Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor...

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİM?

Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosuna Bektaş Subaşı karakteriyle Erkan Meriç'in katıldığı belirtiliyor. Model, sinema ve dizi film oyuncusu olan Erkan Meriç, modellikten sonra oyunculuğa başladı. Son olarak "Adını Sen Koy" isimli dizide Ömer karakterini canlandırmıştı.

Dizi için Ekin Mert Daymaz ile görüşmeler yapıldığı da basına yansımıştı. Yeni gelen bir bilgi ise Savaşçı dizisinin güçlü bir şekilde ekrana dönebileceğine yönelik önemli bir işaret verdi.

DİZİDEN AYRILANLAR

Savaşçı'nın barol oyuncusu Berk Oktay, Yasak Elma dizisine geçti. Aynı zamanda Gaye Turgut Evin de Savaşçı'ya veda ederek TRT1’de yayınlanan Tövbeler Olsun’un kadrosunda yer almaya başladı. Diziden başka ayrılık haberleri de geldi. Gökçen’i oynayan Elit Andaç Çam ayrıca, Astsubay Demir Döğer karakteriyle Ogeday Girişken’in de yapımdan ayrıldığı belirtilmişti. Ayça karakterini oynayan Feyza Sevil Güngör’ün de ekibe veda ettiği söyleniyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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