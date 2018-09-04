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Öldürülen savcı, mal varlığını katil zanlısının üzerine yapmış

Niğde'de öldürülen eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur'un görevdeyken mal varlığını katil zanlısı Adnan Akçin'in üzerine geçirdiği ileri sürüldü. Yağmur'un Akçin'in üzerine yaptığı mallarını iadesini istemesinin ardından cinayetin işlendiği ihtimali üzerinde duruluyor

04.09.2018 - 17:04 | Güncelleme: DHA

Adnan Akçin, iddiaya göre, önceki gün akşam saatlerinde arkadaşı eski savcı Serhat Yağmur'la şehir dışındaki bölgede buluştu. İkili arasında burada bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüdü. DHA'nın haberine göre, Adnan Akçin, yanında taşıdığı tabancayı çekti ve Serhat Yağmur'u başından vurarak öldürdü. Adnan Akçin daha sonra, eski savcı Yağmur'un otomobiline koyduğu cesedini, Sazlıca beldesi yakınlarında bulunan çöplüğe götürüp, attı. Adnan Akçin, ardından da bir arkadaşına olayı anlatarak, yardım istedi. Arkadaşı da durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, çöplükte eski savcının cesediyle karşılaştı. Savcının cesedi otopsi için Ömer Halisdemir Devlet Hastanesi'ne götürülürken kaçan zanlı da kısa sürede yakalandı.


Katil zanlısı Akçin, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Eski savcı Serhat Yağmur'un görevdeyken mal varlığını Adnan Akçin'in üzerine geçirdiği, ardından görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. Yağmur'un mal varlığını Akçin'den geri istediği bu yüzden de aralarından çıkan tartışma sonucu cinayetin işlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Eski savcı Serhat Yağmur'un cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

 

 

 

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