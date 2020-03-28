Schalke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün yaklaşık 600 kişilik personelinin geleceğini düşündüğünü ve futbolculardan istenen feragatin kabul edildiği belirtildi. Kulüp Müdürü Jochen Schneider açıklamasında futbolcuların sorumluluklarının farkında olduğunu görmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek yapılan bu dayanışmanın futbolcuların sadakatinin bir işareti olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Öte yandan yapılan açıklamada futbolcularla yapılan anlaşmanın ikramiyeler ve genel maaşlar konusunda 30 Haziran'a kadar olduğu belirtilirken sezonun geri kalanı için yapılacak duyurulara göre önümüzdeki sezon planlamasının şekilleneceği belirtildi.