Schalke 04 - Porto rakamlar

Şampiyonlar Ligi Grup D heyecanı devam ediyor. Schalke 04, 18 Eylül 2018 Salı günü Porto takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Ev sahibi Schalke 04, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Porto, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Schalke 04 kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Porto kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.
Schalke 04 son hafta oynanan Twente maçında 1-1 berabere kaldı.
Porto, Napoli karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.
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