        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Yılport Samsunspor Sebastian Hahn: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz

        Sebastian Hahn: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 biten maçta Trabzonspor'a 3-1 yenilen Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 23:10 Güncelleme:
        "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz"

        Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 biten maçta Trabzonspor'a 3-1 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu.

        Hahn, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara güzel bir karşılaşma izlettirdiklerini kaydetti.

        "KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

        Kırmızı kart pozisyonuna kadar iyi oynadıklarına işaret eden Hanh, "Bugün göstermiş olduğumuz performansla, sonuç istediğimiz gibi olmasa da güzel bir futbol izletmişizdir. Kırmızı karta kadar güzel bir performans gösterdik. Kırmızı karttan sonra da devam ettirmek istedik. Maçın sonunda penaltı atışları ile şansız bir şekilde elendik. Penaltı atışlarından doğal olarak biri elenecekti. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.

        HAKEM AÇIKLAMASI

        Hanh, hakemin kötü bir yönetim gösterdiğini vurgulayarak, "Hakemin böyle bir yönetim göstereceğini beklemiyorduk. Buna benzer bir hakem yönetimini daha önce de tecrübe etmiştik. Penaltı isimlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda penaltı atışlarını çalışmıştık. Bu futbolda olabilen bir şey. Bu sonuç olarak ilk defa olmadı, bundan sonra da olacaktır." ifadelerini kullandı.

