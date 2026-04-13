        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Sebastian Hahn: Maçı çevirmesini bildik

        Sebastian Hahn: Maçı çevirmesini bildik

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, "İkinci yarıda sahada karakter gösterdik. Maçı çevirmesini bildik. Bu galibiyet eminim hem camiamız hem de taraftarlarımız için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 23:40 Güncelleme:
        "Maçı çevirmesini bildik"

        Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, 2-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hahn, alınan 3 puan sebebiyle takımı kutladı.

        "MAÇI ÇEVİRMESİNİ BİLDİK"

        Özellikle ikinci yarıda güçlü oyun ortaya koyduklarının altını çizen Hahn, "İkinci yarıda sahada karakter gösterdik. Maçı çevirmesini bildik. Bu galibiyet eminim hem camiamız hem de taraftarlarımız için çok önemliydi. Geçen maç yaşanan bir yenilgi vardı. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. O yüzden bugün elde ettiğimiz bu değerli galibiyetten dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

