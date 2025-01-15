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        Haberler Ekonomi Teknoloji SEC'den Elon Musk'a Twitter davası - Teknoloji Haberleri

        SEC'den Elon Musk'a Twitter davası

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'da hisse alımına ilişkin gerekli bildirimleri zamanında yapmadığı ve böylelikle düşük fiyatlardan hisse satın almaya devam edebildiği iddiasıyla Elon Musk'ı dava etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 08:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 08:03
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        SEC'den Elon Musk'a Twitter davası
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        SEC'in başkent Washington'da açtığı davada, Musk'ın, Mart 2022'de Twitter hisselerinin yüzde 5'inden fazlasını satın aldığını açıklayan raporu Komisyon'a zamanında sunmayarak federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği öne sürüldü.

        Musk'ın böylelikle düşük fiyatlardan hisse satın almayı sürdürebildiği belirtilen dava dosyasında, bu durumun Musk'ın en az 150 milyon dolar eksik ödeme yapmasına imkan verdiği iddia edildi.

        Dosyada, Musk'ın 2022 başlarında önemli miktarda Twitter hissesi satın almaya başladığı, 14 Mart 2022'ye kadar da şirketin tedavüldeki hisselerinin yüzde 5'inden fazlasına sahip olduğu anımsatıldı.

        MUSK SEC'E BİLDİRİM YAPMADI

        İlgili kanunlara göre yüzde 5 eşiği geçildikten sonra on takvim günü içinde SEC'e bildirim yapma zorunluluğu bulunduğuna dikkati çekilen dosyada, Musk'ın bunu yapmadığı kaydedildi.

        Dosyada bu süre dolduktan 11 gün sonra, 4 Nisan 2022'de, Musk'ın SEC'e sunduğu raporda Twitter hisselerinin yüzde 9'undan fazlasını satın aldığını açıkladığı, aynı gün Twitter'ın hisse fiyatının yüzde 27'nin üzerinde arttığı aktarıldı.

        YATIRIMCILAR TWİTTER HİSSELERİNİ YAPAY OLARAK DÜŞÜK FİYATLARDAN SATTI

        Dava dosyasında, Musk'ın bildirimde bulunmayı geciktirdiği süre boyunca yatırımcıların Twitter hisselerini yapay olarak düşük fiyatlardan sattığı ve önemli ekonomik zarara uğradığı belirtildi.

        SEC açtığı davada, mahkemeden Musk'ın para cezası ödemesine ve hisse senedi alımlarından kazandığı haksız kazançları iade etmesine hükmetmesini istedi.

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