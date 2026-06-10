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        Haberler Gündem Seçil Erzan 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

        Seçil Erzan 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

        Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında futbolcularından bulunduğu kişileri dolandırdığı gerekçesiyle 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan'ın davası İstinaftan döndü. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi

        Giriş: 10 Haziran 2026 - 17:01 Güncelleme:
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        Seçil Erzan 11 Eylül'de hakim karşısında

        Yüksek karlı gizli fon' olduğu iddiasıyla aralarında futbolcuların da bulunduğu kişileri dolandırmakla suçlanan 102 yıl 2 ay hapis cezası alan Seçil Erzan’ın davası İstinaf tarafından bozulmuştu. 17 Nisan günü kararını veren İstinaf, Seçil Erzan ve beraberindeki bazı sanıklar hakkındaki hapis cezalarını usul eksiklikleri nedeniyle bozup dosyayı yerel mahkemeye iade ederken, dosyadaki diğer bazı sanıklar hakkında verilen kararları ise hukuka uygun bularak onamıştı.

        DURUŞMA GÜNÜ BELLİ OLDU

        Dosya yerel mahkeme olan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. Mahkeme tensip zaptını düzenleyerek yargılamanın 11 Eylül günü başlamasına karar verdi. Yeniden yargılanacak olan Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        DOSYALAR UZLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ

        Seçil Erzan'ın İsmail İbrahim Çağlar, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Musa Mert Çetin, Ömer Kahraman, İbrahim Kocabaldır, Uğur Gözaçan, Nurettin Gözaçan, Nuray Şengüler, Kaan Sinih, Sevgil Sinih, Tursun Sinih, Fatih Altıntaş, Melis Özsüt Şener, Emre Çolak, Emrah Çolak, Bülent Çeviker, İnci Çeviker, Mert Zeydanlı, Deniz Güzel, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Terim Arıcan, Buse Terim, Arda Turan, Burhan Taşpolat, Evrim Pınar Güzel'e yönelik eylemlerinin uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        TERİM’İN DOSYASI AYRILDI

        Seçil Erzan ve Rüya Sağır'ın Fatih Terim'e yönelik eylemleri ile ilgili dosya ise ayrıldı.

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        #Seçil Erzan
        #haberler
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