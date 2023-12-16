Türkiye’yi sarsan on milyonlarca dolarlık vurgun dosyasında yeni iddialar ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, dava dosyasına giren 4 dakika 39 saniyelik bir ses kaydı, yeni iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Davanın müştekilerinden İnci Çeviker, Seçil Erzan’la yaptığı bir telefon görüşmesini kayda aldı. Telefon görüşmesinde Seçil Erzan, banka görevlisi dediği üçüncü kişiyi hatta bağlayarak İnci Çeviker ile verilecek para konusunda görüşme yaptırttı. Seçil Erzan telefon görüşmesinde, konuşan kişinin, bankanın saklama bölümünde çalışan Ali Böcügöz olduğunu İnci Çeviker’e söylüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ses kaydının çözümü yapılarak dosyaya konuldu. Yapılan çözümde, Seçil Erzan’ın Ali Böcügöz olarak tanıttığı banka görevlisinin Ali Yörük olduğu iddia edilerek ses kaydı çözümü o yönden yapıldı.

Ali Yörük olarak kaydedilen görüşmelerin aynısı başka dosyada Ali Böcügöz’ün karşılığı Mert Zeydanlı olarak yazılarak davanın klasörlerinde yer aldı.

Dosyaya konulan bu kayıtta Seçil Erzan’ın Ali Böcügöz olarak tanıttığı kişinin Ali Yörük olarak yer aldığı görüldü. Ancak başka klasörlerde, ses kaydında yer alan Ali Böcügöz’ün aslında Ali Yörük olmadığı, bu kişinin müştekilerden Mert Zeydanlı olduğu ileri sürüldü.

SEÇİL ERZAN NE DEDİ?

Pekiyi Ali Böcügöz kimdi? Çok konuşulan bu telefon kaydı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadesini aldığı Seçil Erzan’a, “Mert Zeydanlı'ya İnci Çeviker'i aratıp bankadan bir görevli gibi konuşmasını istedin mi, bu konu hakkında ne diyeceksin?” diye soru sordu.

Seçil Erzan bu soruya şöyle cevap verdi: “İnci Çeviker, benim fon vaadimle 2.200.000 USD para aldığım Bülent Çeviker'in eşidir. Fonun vadettiğim tarihi gelince beni o dönem çok sık aramışlardı. Gününde para ödenmeyince, Mert Zeydanlı'yı kullanımda bulunan telefondan aradım. Birazdan seni arayacağım, benimle bankadan biriymiş gibi konuşur musun dedim. O da kabul etti. Akabinde ben Mert Zeydanlı'yı telefonla aradım. İnci Çeviker yanımdayken aradım. Her şeyin yolunda olup olmadığını sordum, o da benimle kısa bir görüşme yaptı ancak banka tutanaklara Mert Zeydanlı'nın adeta İnci Çeviker'i benimle birlikte kandırmasına iştirak etmiş gibi bir rapor düzenlediler.”

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MÜŞTEKİ-ŞÜPHELİYDİ MÜŞTEKİ OLDU

Mert Zeydanlı başlatılan soruşturma kapsamında, müşteki-şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin bulunduğu diğer soruşturmada da bulunan Zeydanlı daha sonra müşteki olarak ana dosyada yer aldı. Erzan ifadesinde Zeydanlı’dan ne kadar para aldığını şöyle açıklamıştı:

“Mert Zeydanlı fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisinden toplam 2.200.000 USD para aldım. Bu parayı bankada odamda teslim aldım. Ancak sadece 400.000 USD parayı ödedim. 1.800.000 USD borcu hâlâ ödemedim.”

MAHKEMEDE O İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Davanın yapılan ilk duruşmasında bu ses kaydı ile ilgili iddialar üzerine Ali Yörük ve Mert Zeydanlı suçlamaları kabul etmediler. Yörük ve Zeydanlı, Ali Böcügöz olarak tanıtılan kişiler olmadığını iddia ettiler.

İŞTE O İLK KAYIT DOSYADA BÖYLE YER ALDI

Çok konuşulan o ses kaydının ilk çözümü şu şekilde yapılarak soruşturma dosyasına bu isimlerle girdi.

SEÇİL ERZAN: Sesimi mi kaydediyorsun, yapma öyle şeyler Allah aşkına yapma ya, aradım şimdi merak etme, napıyosun İnci.

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(Ses kaydının bir arabanın içerisinde alındığı değerlendirildiğinden belli bölümlerde dışardan gelen sesler duyulmaktadır.)

İNCİ ÇEVİKER: Kayıt alıyorum.

SEÇİL ERZAN: Ay şaka gibisin, yapma öyle şeyler... Beni üzme yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun kuzenim, ben hiç öyle kayıt şeyler bile yok, ne o program...

İNCİ ÇEVİKER: Program yok kendinde var telefonun.

SEÇİL ERZAN: Neresinde hiç bilmiyorum ben.

İNCİ ÇEVİKER: Sesli notlar.

(Seçil ERZAN telefon ile konuşmaya başlıyor)

SEÇİL ERZAN: Efendim napıyoruz şimdi, bir saniye hoparlöre alıyorum bir dakika, alttan telefon var bir saniye, aloo. Alttan telefon var geçemiyorum hoparlöre bir saniye...

(Dışarıdan araba sesleri geliyor ve telefon ile biri aranıyor, telefon çalıyor..)

SEÇİL ERZAN: (Arabanın camı kapatılıyor) duymasınlar. Ay Tanın ya araya giriyorsun, (telefon çalıyor ve telefon hoparlöre alınıyor, konuşmaya başlanıyor)

SEÇİL ERZAN: Alo he şey alttan telefon geldiği zaman hat kesildi 2 oldu aynısı oluyor.

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ALİ YÖRÜK: Hımm anladım..

SEÇİL ERZAN: Şimdi napıyoruz bana söyleyin bakın biz İnci hanımla bekliyoruz ben onu da getiremiyorum oraya...

ALİ YÖRÜK: Yani Seçil şöyle söyliyim şimdi işlemini 2 parça olarak girdiğimiz için biz bugün yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz, bir mücadele veriyoruz ama yetişmezse yarın saat 10.00'da elinizde.

SEÇİL ERZAN: Ama ben anlatamıyorum bunu müşteriye işte.

ALİ YÖRÜK: Ama yani biz yetiştirmek için uğraşıyoruz şuan ee getireceğimiz rakamda biliyorsunuz az bir rakam değil. (Telefon kapanıyor)

SEÇİL ERZAN: Tanın ya araya giriyorsun, araya telefon giriyor o yüzden öyle oluyor. Alo...

ALİ YÖRÜK: Hatlarda sorun var galiba ya..

SEÇİL ERZAN: Araya telefon giriyor meşgule veriyorum, yanlışlıkla sizi meşgule verdim.

ALİ YÖRÜK: Yani dediğim gibi biz bugün yetiştirmeye çalışıyoruz, yani yetişirse saat beş buçuk altıya kadar zaten bilgi vericez size ama yetişmediği takdirde yarın sabah saat 10.00'da sizde zaten miktar.

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SEÇİL ERZAN: Tamam İnci hanım siz bir şey sormak istiyor musunuz?

İNCİ ÇEVİKER: (öksürme sesi) Ne sorayım...

ALİ YÖRÜK: Sabah 10.00'a kadar biraz sabredelim ya; yani yetişmemesi için bir engel yok şu an.

SEÇİL ERZAN: Valla ben çok arada, töhmet altında kalıyorum.

ALİ YÖRÜK: Yani şöyle söyleyim yarın sabah 10 a kadar bir sıkıntı gözükmüyor.

SEÇİL ERZAN: Peki biz yarın sabah 10.00'da nasıl olacak yani, ben tekrar İnci'yi alıp oraya mı geleceğim?

ALİ YÖRÜK: Hayır hayır, buraya olmaz tabii ki biz sizi arayacağız ona göre biz size ulaştıracağız.

SEÇİL ERZAN: Hayır biz size ulaştıracağız değil ben oraya İnci ile beraber geleceğim ama geldiğimde ben gireceğim sonra o parayı Zincirlikuyu’dan yatıracak zaten biz bugün planı öyle yapmıştık.

ALİ YÖRÜK: Tamam ben yani para kısmını çözelim ben size bilgi veriyorum, saat 10.00 gibi hazırlayın siz kendinizi yarın sabah.

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İNCİ ÇEVİKER: (Seçil Erzan isimli şahsın telefonunda konuşan erkek şahsa hitaben) Bugün olma ihtimali var mı? Ali bey bugün...

ALİ YÖRÜK: Yani bugün ben elimden geleni yapıyorum bugün yetiştirmek için mücadele veriyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum sabah.

SEÇİL ERZAN: Tamam...

İNCİ ÇEVİKER: Tamam...

ALİ YÖRÜK: Tamam.

SEÇİL ERZAN: Tamam.

ALI YÖRÜK: Oldu görüşürüz iyi günler.

SEÇİL ERZAN: Görüşürüz iyi günler...

(Telefon görüşmesi sonlandırıldı)

İNCİ ÇEVİKER: Bu kim Ali bey soyadı ne?

SEÇİL ERZAN: Dur kuzenim arıyor canım bir saniye..

SEÇİL ERZAN: (Telefon ile uğraşarak kendi kendine konuşuyor) Arayabilir ne ya...

İNCİ ÇEVİKER: Ali beyin soyadı ne?

SEÇİL ERZAN: Ali Böcügöz

İNCİ ÇEVİKER : Şeyde mi çalışıyor genel müdürlükte mi?

SEÇİL ERZAN : Saklama da saklama da.

İNCİ ÇEVİKER : Saklamada?

SEÇİL ERZAN : Onlar bizim bölümlerde yok.