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Seçim katılım oranı: 2023 seçimlerde kaç kişi oy kullandı?

Seçim katılım oranı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener son dakika açıklamasıyla belli oldu. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü tamamlandı. Sandıkların yüzde 100'ünün açılmasıyla kesin olmayan seçim sonuçları da duyuruldu. Buna göre; seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin ardından gözler "Yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı kaç oldu, seçimlerde kaç kişi oy kullandı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 seçim katılım oranı...

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  • SEÇİM KATILIM ORANI: 2023 Seçimlerde kaç kişi oy kullandı? Yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı

    Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi'nde kararını verdi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yurt içi ve yurt dışında kullanılan oyların ardından seçimler ikinci tura kaldı. YSK Başkanı Yener, 2023 Türkiye Genel Seçimleri'ndeki seçim katılım oranını duyurdu. Peki, seçimlerde kaç kişi oy kullandı? İşte yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 2023 Seçimlerde kaç kişi oy kullandı? Yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı

    SEÇİM KATILIM ORANI AÇIKLANDI

    YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Yener; "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır." dedi.
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 2023 Seçimlerde kaç kişi oy kullandı? Yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı

    SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

    AA'nın aktardığı kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; toplamda 64 milyon 190 bin 651 seçmenden 55 milyon 762 bin 065'i sandık başına gitti. 
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 2023 Seçimlerde kaç kişi oy kullandı? Yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı

    SEÇMEN SAYISI KAÇ OLDU?

    YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin seçim öncesi yaptığı açıklamada; "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi.
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 2023 Seçimlerde kaç kişi oy kullandı? Yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı

    Cezaevi ve seyyar sandıklara ilişkin açıklama yapan Yener, "973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurlunda 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak. 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak, 6 bin 215 seçmen oy kullanacak. Cezaevinde hükümlü olan seçmen sayısı 53 bin 172'dir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 sandık kurulu kurulmuştur" ifadelerini kullandı.
  • SEÇİM KATILIM ORANI: 2023 Seçimlerde kaç kişi oy kullandı? Yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı

    2. TURDA KAÇ SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANACAK?

    YSK Başkanı Ahmet Yener'in 17 Nisan'da yaptığı açıklamada "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır." dedi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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