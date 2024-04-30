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        Haberler Gündem Seçim parası sorgulama: 2024 sandık görevlisi ücreti yattı mı ve ne zaman yatacak? Seçim sandık paraları nereden alınacak?

        Sandık görevlisi ücreti ne zaman ödenecek ve seçim paraları nereden alınacak?

        Sandık görevlisi ücreti sorgulaması hız kazandı. Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için oylarını kullandı. Seçimin geride kalmasının ardından "Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, nereden alınacak?" soruları gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde sandık görevlisi ücretleri il ve ilçe seçim kurulları adına açılan hesaplar aracılığıyla ödenmişti. İşte, 2024 seçim paraları ödeme tarihine dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:42
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        Belediye Başkanlığı seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde yurt genelinde gerçekleştirildi. Seçimlerde görev alan kamu çalışanları "Seçim sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek ve seçim paraları nereden alınacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 2024 seçim paralarının hesaba yatacağı tarih hakkında detaylar...

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        SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

        Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.

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        31 MART YEREL SEÇİMLERİ SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

        Sandık görevlisi ücretleri YSK tarafından açıklandı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

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        2024 SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

        YSK açıklamasına göre ücret dağılımı şöyle:

        Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

        Sandık memurlarına 2.088 TL,

        Partili üyelere 1.044 TL,

        Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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        31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alan sandık görevlileri ücreti ödeme tarihi araştırılıyor. Buna göre, sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

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        MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

        Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

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        Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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