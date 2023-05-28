Canlı seçim sonuçları | Türkiye, 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandığa gitti. 2. tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi için oy kullanma işlemi 17.00'de tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek olan Cumhurbaşkanı saatler içerisinde belli olacak. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), saat 18.15 itibarı ile yayın yasağını kaldırmasıyla hızlı, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'dan takip edilebiliyor.

2. Tur Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları 2023 Haberturk.com'da

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, 2. tur seçim sonuçları da Haberturk.com'dan öğrenilebilecek. YSK'nın yayın yasağının kaldırmasıyla Haberturk.com'un 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu sayfası üzerinden il il, ilçe ilçe, bölge bölge ve yurtdışı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını görüntüleyebilirsiniz. En hızlı, kesintisiz ve canlı bilgiler ile 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları için hemen aşağıda yer alan Habertürk 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu bağlantısına tıklamanız yeterli. Anlaşılır grafikler, detaylı haberler ve seçim sonucu canlı takip ekranı için Haberturk.com'u ve Haberturk.com'un mobil uygulamasını takip etmeyi unutmayın.

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