Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Seçime giderken borsa endeksinin yüksek olması mı isteniyor?

Yatırımcı Rehberi programının konuğu Trive Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı oluyor. Pazı seçime gidilirken ekonomi yönetiminin borsa endeksini yüksek isteyebileceğine dair beklentileri yorumlarken Varlık Fonu alımları ve alınan diğer önlemlerin etkisiyle seçim öncesi ve sonrası senaryoları da değerlendiriyor. Borsanın son günlerdeki oynaklığının ele alındığı programda Pazı, bu durumun seçime kadar sürüp sürmeyeceğine dair görüşlerini aktarıyor.

Seçime giderken borsa endeksinin yüksek olması mı isteniyor?
HABERTURK.COM

Yatırımcı Rehberi programının konuğu Trive Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı oluyor. Pazı seçime gidilirken ekonomi yönetiminin borsa endeksini yüksek isteyebileceğine dair beklentileri yorumlarken Varlık Fonu alımları ve alınan diğer önlemlerin etkisiyle seçim öncesi ve sonrası senaryoları da değerlendiriyor. Borsanın son günlerdeki oynaklığının ele alındığı programda Pazı, bu durumun seçime kadar sürüp sürmeyeceğine dair görüşlerini aktarıyor.

YENİDEN ENFLASYON FİYATLAMASI MI?

Pazı son haftalarda gerileyen Borsa İstanbul'un bir yandan deprem ve seçim diğer yandan ABD ve Avrupa’da bankalara yönelik endişeler arasında sıkışmış halinden nasıl sıyrılabileceğine dair önerilerini sıralarken düşük faiz, istikrarlı kur ve yüksek enflasyon denkleminin borsada yeniden fiyatlanıp fiyatlanmayacağına dair görüşlerini de aktarıyor. Varlık Fonu’nun borsadaki alımlarını da değerlendiren Pazı başta BES devlet katkısı fonlarının yatırım tutarının artırılması olmak üzere alınan önlemleri ve etkilerini yorumluyor.

DÖVİZDEKİ KIPIRDANMA SÜRECEK Mİ?

Pazı, diğer yandan döviz kurunda uzun süreli sessizliğin ardından son günlerdeki hareketlenmeye dair değerlendirmelerde bulunurken bu durumun sürüp sürmeyeceğini ve kurun olması gereken seviyenin ne olduğuna dair düşüncelerini paylaşıyor. Bu ortamda borsada sektörel hareketlenmelerin olup olmayacağının da masaya yatırıldığı programda önümüzdeki dönem hangi sektör ya da şirketin şanslı göründüğüne dair tahminler de açıklanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Bankacılık düzenlemeleri incelenmeli'
İŞ-YAŞAM Yellen: 'Bankacılık düzenlemeleri incelenmeli'
AB nüfusu 2100'de azalıp yaşlanacak
İŞ-YAŞAM AB nüfusu 2100'de azalıp yaşlanacak
Merkez Bankası'nın PPK özetinde liralaşma vurgusu
İŞ-YAŞAM Merkez Bankası'ndan liralaşma vurgusu
AB, kadın ve erkek çalışan arasındaki ücret farkını giderecek kurallar getiriyor
İŞ-YAŞAM AB'de "eşit işe eşit ücret" kuralları
İspanyada mart enflasyonu yüzde 3,3 olarak açıklandı 
İŞ-YAŞAM İspanya'da enflasyon yüzde 3,3
Merkez Bankası rezervleri 124,7 milyar dolar oldu 
İŞ-YAŞAM Merkez Bankası rezervleri geriledi
Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı oldu 
İŞ-YAŞAM Mehmet Nane, Pegasus'un Yönetim Kurulu Başkanı oldu 
Ifo: Almanya ekonomisi ideal bir tedarik durumundan hala çok uzakta
İŞ-YAŞAM Ifo: İdeal tedarik durumundan çok uzaktayız
Küresel halka arz pazarındaki düşüş devam ediyor
İŞ-YAŞAM Halka arz sayısındaki düşüş devam ediyor 
Dolar/TL, 19,16 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,16 seviyesinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.