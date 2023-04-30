Türkiye Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçimlerde görevli olmak için aranan şartları ve başvuru şeklini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kamuoyuyla paylaştı. Peki, seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? Kimler seçimlerde sandıklarda görevli olabilir? İşte emrak edilen detaylar...