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Seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? YSK seçim görevlisi başvuru yöntemi

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler merakla sandık görevlisi olma şartlarını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde sandık görevlisi olma şartları ve başvuru şekli belli oldu. İşte YSK tarafından kamuoyuyla paylaşılan detaylar...

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  • Seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? YSK seçim görevlisi başvuru şartları ve yöntemi

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçimlerde görevli olmak için aranan şartları ve başvuru şeklini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kamuoyuyla paylaştı. Peki, seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? Kimler seçimlerde sandıklarda görevli olabilir? İşte emrak edilen detaylar...
  • Seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? YSK seçim görevlisi başvuru şartları ve yöntemi

    SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

     

    Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;
  • Seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? YSK seçim görevlisi başvuru şartları ve yöntemi
    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    • 18 yaşını doldurmuş olmak,
    • Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
    • Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.
  • Seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? YSK seçim görevlisi başvuru şartları ve yöntemi

    SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ

     

    İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.
  • Seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? YSK seçim görevlisi başvuru şartları ve yöntemi

    İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.
  • Seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? YSK seçim görevlisi başvuru şartları ve yöntemi

    *Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

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