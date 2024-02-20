Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalmasıyla seçmen kağıtları araştırması sıklaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan edecek. Peki, seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? İşte, 2024 yerel seçimlerde vatandaşımızın hangi sandıkta oy kullanacağına dair bilinmesi gerekenler...