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Secret Invasion ne zaman çıkıyor? Secret Invasion oyuncuları kimler ve konusu nedir

Dünyaca ünlü Disney+, yepyeni dizisi Secret Invasion’un tarihini açıkladı. Marvel, sosyal medya hesabı Twitter’dan dizi için gizemli paylaşımlar yapmaya başladı. Paylaşıldıktan beş dakika sonra silinen gönderiler, izleyicilerde merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, Samuel L. Jackson’ı Nick Fury olarak tekrar göreceğimiz Secret Invasion ne zaman Disney+ gelecek? İşte detaylar…

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  • Secret Invasion ne zaman çıkıyor? Secret Invasion oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    Marvel Sinematik Evreni’nin Disney+ platformunda yayınladığı; The Winter Soldier, WandaVision, Loki, Hawkeye ve She-Hulk gibi dizilerle genişleten Marvel, listeye şimdi de Secret Invasion’u almaya hazırlanıyor. Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) Beşinci Aşamasının ilk serisi olan dizi 6 bölümden oluşuyor. İşte heyecanla beklenen Secret Invasion dizisinin oyuncuları ve konusuna ilişkin bilgiler…
  • Secret Invasion ne zaman çıkıyor? Secret Invasion oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    SECRET INVASION NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Marvel Sinematik Evreninde geçen ilk casus-gerilim dizisi, Secret Invasion 21 Haziran Çarşamba günü dijital medya platformu Disney+’ta izleyiciyle bulaşacak.
  • Secret Invasion ne zaman çıkıyor? Secret Invasion oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    SECRET INVASION KONUSU

    2007 yılında yayınlanan Secret Invasion çizgi romanından uyarlanan dizi, Nick Fury’i merkeze alacak. Fury, Skrull ırkından olan uzaylıların dünyayı işgal etmesini araştıracak ve bu tehdide son vermeye çalışacak. Bu savaşın kişisel olduğunu ve Avengers takımından yardım almayacağını belirten Fury, Maria Hill ve Skrull ırkından Talos’ın yardımını kabul etmek zorunda kalacak.
  • Secret Invasion ne zaman çıkıyor? Secret Invasion oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    SECRET INVASION OYUNCULARI

    Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Samuel Adewunmi, Emilia Clarke, Don Cheadle

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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