SECRET INVASION KONUSU

2007 yılında yayınlanan Secret Invasion çizgi romanından uyarlanan dizi, Nick Fury’i merkeze alacak. Fury, Skrull ırkından olan uzaylıların dünyayı işgal etmesini araştıracak ve bu tehdide son vermeye çalışacak. Bu savaşın kişisel olduğunu ve Avengers takımından yardım almayacağını belirten Fury, Maria Hill ve Skrull ırkından Talos’ın yardımını kabul etmek zorunda kalacak.