Securitas, Tepe Güvenlik'i satın aldı

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ÜNLÜ & Co’nun Tepe Güvenlik’in münhasır finansal danışmanlığını üstlendiği Tepe Güvenlik’in Securitas’a satışına ilişkin hisse satış sözleşmesi imzalandı. Bilkent Holding’e bağlı olarak elektronik güvenlik sistemleri satışı, montaj ve bakım işlerini sağlayan, kendine ait alarm izleme merkezleri ve sistemleri ile kurumsal ve bireysel müşterilere alarm izleme hizmetleri sunan Tepe Güvenlik A.Ş’nin (“Tepe Güvenlik”) güvenlik hizmetleri sektörünün önde gelen isimlerinden İsveçli Securitas’a satışı Rekabet Kurumu onayının ardından tamamlanacak. İşlemin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanacağı öngörülüyor.

Securitas, satın almayla küçük ve orta ölçekli işletmelere elektronik güvenlik çözümleri sağlayan bir çözüm ağına ulaşmayı hedefliyor.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Yönetici Direktörü İbrahim Romano, son iki ayda Assan Gıda’nın Kraft Heinz’e satışı ve Tepe Güvenlik’in Securitas’a satışı olmak üzere iki önemli satın almaya danışmanlık yaptıklarını kaydederek, “Bu işlemler, uluslararası şirketlerin Türkiye’de uzun vadeli yatırım yapma iştahının devam ettiğinin de önemli göstergesi oldu. Kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde pazarda lider konumda bulunan ÜNLÜ & Co olarak Türkiye’nin geleceğine ve büyüme potansiyeline olan inancımızla ülke ekonomisine desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Bölümü Direktörü Batuhan Benli, “Bu önemli işlemi Tepe Güvenlik’in münhasır finansal danışmanı olarak başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. Gelişmeler bize, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki stratejik sektörlere, alanında lider şirket ve markalara olan ilgisinin devam ettiğini ve Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.