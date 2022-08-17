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Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

Mutlu bir evlilik sürdüren ve ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Seda Bakan ile Ali Erel'in kızı Leyla, 3. yaşına girdi. Ünlü oyuncunun evinde düzenlediği doğum günü kutlamasına kızı Karla ile katılan Cemre Kemer de Bakan ile pozunu "Biz de onlarla büyüdük!" notuyla paylaştı

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  • Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

    2019'da nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel, kızları Leyla'yı da 2019 yılında kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan çiftin kızları Leyla, 3. yaşına bastı.
  • Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

    Evinin bahçesini balonlarla süsleyen Bakan, kızının doğum gününü aile fertleri ve yakın arkadaşlarının çocuklarıyla birlikte kutladı.
  • Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

    Leyla'nın doğum günü partisine bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer de kızı Karla ile birlikte katıldı. 

    Kemer, Bakan ve çocuklarıyla birlikte çekilen bu fotoğrafı, Instagram hesabından "Leyloş 3 yaşında oldu. Biz de onlarla büyüdük!" notuyla yayınladı.
  • Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

    Seda Bakan da arkadaşına "Canım Cemre'ciğim..." yorumuyla karşılık verdi.
  • Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

    Kutlama için mavi bir elbise tercih eden ünlü oyuncunun, kızına da kırmızı renkli bir kıyafet giydirdiği görüldü.
  • Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

    HALK PLAJINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

    Öte yandan kız bebek bekleyen Seda Bakan, geçtiğimiz ay eşi ve kızı ile birlikte Bodrum'da objektiflere yansımıştı. 
  • Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

    Ailesiyle Ortakent'teki halk plajına giden Bakan, önce kızı Leyla ile kumda oyun oynamıştı. Oyuncu, ardından da Leyla, uçak şeklindeki şişme bebek botuna binmişti.

     
  • Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

    "UÇUYORUM!"

    O sırada Leyla, babası Ali Erel'in botun ipini kendine doğru çekmesiyle eğlenceli anlar yaşadı. Leyla, iki kolunu açarak "Uçuyorum!" diye bağırdı.

    Denize girip yüzmeyi tercih etmeyen Seda Bakan ise, denizin ortasına kadar gelip baba-kızı izlemişti.
  • Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

    "İKİNCİ ANNELİK EN ZOR KARARIMDI"

    Seda Bakan, daha önce de kısa arayla iki kez anne olmanın kendi kararı olduğunu açıklamıştı. Bakan, "Planlı bir hamilelik oldu. Ya Leyla’dan sonra kariyerime tüm hızıyla devam edecektim ya da ikinci kez anne olup, kariyerime öyle odaklanacaktım. Zor bir karar oldu benim için. Yaşım artık 20’lerde olmadığı için ikinci kez anne olup, kariyerime daha sonra hız vermeyi tercih ettim." ifadelerini kullanmıştı.

     
  • Seda Bakan-Ali Erel çiftinin kızı Leyla 3 yaşında!

    "İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYORDUM"

    36 yaşındaki oyuncu, "İkinci çocuğu çok istiyordum o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım, çok mutluyum. Ailemi biraz daha genişletmek istedim." demişti.

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