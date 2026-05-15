Seda Bakan Cannes'da
79'uncu Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Seda Bakan, 'Histoires Parallèles' ve 'Soudain' filmlerinin gösterimlerine katılarak kırmızı halıda objektiflerin karşısına geçti
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 19:46
Seda Bakan, bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılmak üzere Fransa'ya gitti.
Ünlü oyuncu, dünyanın en prestijli sinema organizasyonlarından biri kabul edilen etkinliğin kırmızı halısında objektiflere poz verdi.
Bakan, festivalin üçüncü gününde İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin 'Histoires Parallèles' (Paralel Öyküler) adlı yeni filminin gösterimine katıldı.
Oyuncu, gerçekleştirilen etkinlikte beyaz bir elbise tercih etti.
Bakan, festival kapsamında son olarak 'Soudain' (Birden Bire) filminin gösteriminde yer aldı.
Oyuncu, festivalin dördüncü gününde ise tercihini siyah bir tasarımdan yana kullandı.