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        Haberler Magazin Seda Bakan'dan eşi Ali Erel'e: Her şey senin sayende oldu - Magazin haberleri

        Seda Bakan'dan eşi Ali Erel'e: Her şey senin sayende oldu

        Oyuncu Seda Bakan, müzisyen eşi Ali Erel'in 41'inci yaşını; "Hayatımda başıma gelen en güzel şey sensin. Her şey senin sayende oldu" sözleriyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:05
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        "Her şey senin sayende oldu"
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        Seda Bakan, iki kızları Leyla ve Ela'nın babası Ali Erel'in 41'inci yaşına özel sosyal medya hesabından ailecek çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.

        "BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN"

        Seda Bakan, eşine; "Hayatımda başıma gelen en güzel şeysin" sözleriyle seslenip, ona övgü dolu sözler sarf etti.

        "HER ŞEY SENİN SAYENDE OLDU"

        Seda Bakan, sözlerini; "Her şey senin sayende oldu. Seni çok seviyorum ve çok seviliyorsun. İyi ki doğdun Ali'm" ifadeleriyle sonlandırdı.

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        #Ali Erel
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