Seda Bakan'dan eşi Ali Erel'e: Her şey senin sayende oldu

Seda Bakan, iki kızları Leyla ve Ela'nın babası Ali Erel'in 41'inci yaşına özel sosyal medya hesabından ailecek çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.

"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN"

Seda Bakan, eşine; "Hayatımda başıma gelen en güzel şeysin" sözleriyle seslenip, ona övgü dolu sözler sarf etti.

"HER ŞEY SENİN SAYENDE OLDU"

Seda Bakan, sözlerini; "Her şey senin sayende oldu. Seni çok seviyorum ve çok seviliyorsun. İyi ki doğdun Ali'm" ifadeleriyle sonlandırdı.