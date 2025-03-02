Seda Bakan'dan eşi Ali Erel'e: Her şey senin sayende oldu
Oyuncu Seda Bakan, müzisyen eşi Ali Erel'in 41'inci yaşını; "Hayatımda başıma gelen en güzel şey sensin. Her şey senin sayende oldu" sözleriyle kutladı
Giriş: 02.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:05
Seda Bakan, iki kızları Leyla ve Ela'nın babası Ali Erel'in 41'inci yaşına özel sosyal medya hesabından ailecek çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.
"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN"
Seda Bakan, eşine; "Hayatımda başıma gelen en güzel şeysin" sözleriyle seslenip, ona övgü dolu sözler sarf etti.
"HER ŞEY SENİN SAYENDE OLDU"
Seda Bakan, sözlerini; "Her şey senin sayende oldu. Seni çok seviyorum ve çok seviliyorsun. İyi ki doğdun Ali'm" ifadeleriyle sonlandırdı.
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