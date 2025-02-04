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        Haberler Magazin Seda Bakan: İnsan hayatı nasıl riske atılır?

        Seda Bakan: İnsan hayatı nasıl riske atılır?

        78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Otel yangın faciasında yangının çıktığı sırada çalışanların durumu otel müdürüne haber verilmesinin ardından "Kimseyi uyandırmayın yangın alarmlarını kapatın" dediği ileri sürülmüştü. Oyuncu Seda Bakan, bu duruma isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:49
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        "Aklım almıyor"
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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Otel'de çalışan ve yangın sırasında babasıyla birlikte işletmede bulunan Tuni Urhan, yaşadığı korku dolu anları anlatmıştı.

        DHA'nın haberine göre Tuni Urhan, yangının belirtilen saatten daha erken çıktığını iddia ederek şunları söylemişti: "Yangın, saat 03.30'da çıktı" diyorlar ama o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00’e geliyordu. Genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor. Otelde duman sensörü de yoktu. Otel müdürü Zeki bey, "Sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin" dedi.

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        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"

        "AKLIM ALMIYOR"

        Bu açıklamaların ardından oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sitem etti ve şu ifadeleri kullandı: 14 gün oldu. 14 gündür ağlıyoruz hiç tanımadığımız, görmediğimiz bu insanların arkasından... Aklım almıyor. Hayat kurtarmak en doğal içgüdülerimizden değil midir? Boğulan birini görünce suya atlarız. Tren rayında hayvan görsek koşar alırız. En korkak insan bile birine zarar verildiğine şahit olsa aslan kesilip araya girmeye çalışır. Diyorlar ki, bu yangın çıkınca otel sahibine, otel müdürüne haber verilmiş. Onlar sessizce çıkıp gitmişler en üst katlardaki yani herkesin yanarak öldüğü katlardaki odalarından. İşte tam bu kısmı aklım almıyor. Bir insan, diğer kişilere zarar vereceğini bile bile, böyle bir şeyi nasıl yapar? Ne olurdu hızlıca tüm odalara haber verilseydi? İlk 10 - 20 dakikada tüm otel tahliye edilseydi? İnsan hayatı nasıl ticari itibar korkusu yüzünden riske atılır? Aklım almıyor.

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        #Seda Bakan
        #yangın
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        #kartalkaya
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