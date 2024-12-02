Seda Sayan, annesinin sağlık durumunu açıkladı

Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar, 8 Kasım'da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" demişti.

Safiye Soyman ve Seda Sayan

Seda Sayan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Uzun süre sonra yakın dostu Safiye Soyman ile buluşan Sayan, "Biliyorsunuz annem uzun zamandır yoğun bakımdaydı. Şimdi iyi, makinelerle falan... Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Safiye'mi bu yüzden göremiyordum. İnsanın hastası olunca maalesef böyle oluyor. Allah bütün hastalara şifa versin" dedi.