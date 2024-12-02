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        Haberler Magazin Seda Sayan, annesinin sağlık durumunu açıkladı - Magazin haberleri

        Seda Sayan, annesinin sağlık durumunu açıkladı

        Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar hastaneye kaldırılmıştı. Sayan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:40
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        Annesinin sağlık durumunu açıkladı
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        Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar, 8 Kasım'da hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" demişti.

        Safiye Soyman ve Seda Sayan

        Seda Sayan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Uzun süre sonra yakın dostu Safiye Soyman ile buluşan Sayan, "Biliyorsunuz annem uzun zamandır yoğun bakımdaydı. Şimdi iyi, makinelerle falan... Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Safiye'mi bu yüzden göremiyordum. İnsanın hastası olunca maalesef böyle oluyor. Allah bütün hastalara şifa versin" dedi.

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