Seda Üren kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorusu araştırmaları hız kazandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2.Sayfa programına konuk olacak olan Seda Üren'in hayatı ve biyografisi gündeme geldi. İşte, Bülent Ersoy ve Emel Sayın'a vokallik yapan Seda Üren'in biyografisi...