Sefirin Kızı 43. son bölümünde; Mavi’nin Melek’i kaçırmasıyla aralarında bambaşka bir bağ kurulmaya başlar. Diğer tarafta Melek’in ortada olmaması Sancar ve Güven’i büyük bir paniğe sürüklerken aralarındaki gerilimi de tırmandırır. Peki Sefirin Kızı 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 43. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dudu arka arkaya sıraladığı yalanlarla Yahya’nın gözünde kendini aklamaya çalışır ancak aralarında oluşan güvensizlik Yahya’yı derinden sarmıştır. Halise’nin beklenmedik müdahalesi ise hem Dudu’yu hem de Yahya’yı çok şaşırtacaktır.

Sancar, kızının velayeti için var gücüyle savaşmaya devam ederken çok önemli bir tanık ile irtibata geçilir. Güven, radarından kaçmayan bu bilgi sayesinde Sancar’ın bütün umutlarını boşa çıkarmak için kolları sıvar.

Elvan, kalbinde kopan fırtınalarla başa çıkmaya çalışırken Gülsiye’yi de sırrına ortak eder. Dükkana gelen sürpriz misafire şaşıran Elvan, Bora ile olan ilişkisinde de radikal bir adım atar.

Mavi ve Melek birlikte zaman geçirirken resme Sancar’ın da dahil olmasıyla Mavi’nin geçmişindeki sırları da yavaş yavaş ortaya çıkar. Sancar ve Mavi’nin asıl yolculuğu kalplerinin sesini dinlemeleriyle başlarken Sancar vermesi gereken çok büyük bir sınavla karşılaşacaktır.