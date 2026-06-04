Sefo ile Çağla Boz, Bodrum'da birlikte görüntülendi

Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek mi? Çiftçi ve Gürlek, Bahçeli'yi ziyaret etti. Mossad direktörü değişti. Bursa İnegöl'de sağanak yağış. Sıfır atık festivali başlıyor. Kiracı çıkarken evi nasıl bırakmalı? CHP için mutlak butlan kararı. ABD Nato'dan çekilebilir mi?... Daha Fazla Göster

Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek mi? Çiftçi ve Gürlek, Bahçeli'yi ziyaret etti. Mossad direktörü değişti. Bursa İnegöl'de sağanak yağış. Sıfır atık festivali başlıyor. Kiracı çıkarken evi nasıl bırakmalı? CHP için mutlak butlan kararı. ABD Nato'dan çekilebilir mi? İran'dan Hürmüz istatistikleri. Fransa'dan İsrail'e fuar yasağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanıyla görüştü. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster