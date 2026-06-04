Sefo ile Çağla Boz, Bodrum'da birlikte görüntülendi
Rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Nisan ayındaki aşk iddialarını yalanlayan ikili, gün boyu aynı cabanada samimi halleriyle dikkat çekti. Çifte ilerleyen saatlerde oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da eşlik etti
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sefo adıyla tanınan ünlü rapçi Seyfullah Sağır ile oyuncu Çağla Boz, Bodrum Torba'da kaldıkları otelin plajında objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz nisan ayında aynı araçta görüntülenen ve haklarında çıkan aşk iddialarını "Arkadaşız" diyerek, yalanlayan ikili, gün boyu kendilerine ayrılan özel cabanada vakit geçirdi.
Localarında zaman geçirdikten sonra güneş banyosu yapan Sefo ve Çağla Boz’un samimi halleri dikkat çekti.
Bir ara rapçinin şezlonguna oturan Boz, şarkıcıyla uzun süre sohbet etti. Denize girmek yerine gün boyunca birlikte vakit geçiren ikili, romantik görüntüler sergiledi.
İlerleyen saatlerde çiftin locasına oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da katıldı. 27 yaşındaki oyuncu da denize girmeyip sadece güneşlenerek arkadaşlarına eşlik etti.