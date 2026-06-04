Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Sefo ile Çağla Boz, Bodrum'da birlikte görüntülendi - Magazin haberleri

        Sefo ile Çağla Boz, Bodrum'da birlikte görüntülendi

        Rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Nisan ayındaki aşk iddialarını yalanlayan ikili, gün boyu aynı cabanada samimi halleriyle dikkat çekti. Çifte ilerleyen saatlerde oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 18:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşıklar Bodrum'da yakalandı

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sefo adıyla tanınan ünlü rapçi Seyfullah Sağır ile oyuncu Çağla Boz, Bodrum Torba'da kaldıkları otelin plajında objektiflere yansıdı.

        Geçtiğimiz nisan ayında aynı araçta görüntülenen ve haklarında çıkan aşk iddialarını "Arkadaşız" diyerek, yalanlayan ikili, gün boyu kendilerine ayrılan özel cabanada vakit geçirdi.

        REKLAM

        Localarında zaman geçirdikten sonra güneş banyosu yapan Sefo ve Çağla Boz’un samimi halleri dikkat çekti.

        Bir ara rapçinin şezlonguna oturan Boz, şarkıcıyla uzun süre sohbet etti. Denize girmek yerine gün boyunca birlikte vakit geçiren ikili, romantik görüntüler sergiledi.

        İlerleyen saatlerde çiftin locasına oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da katıldı. 27 yaşındaki oyuncu da denize girmeyip sadece güneşlenerek arkadaşlarına eşlik etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 3 Haziran 2026 (Kılıçdaroğlu'nun A Takımı Belli Oldu)

        Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek mi? Çiftçi ve Gürlek, Bahçeli'yi ziyaret etti. Mossad direktörü değişti. Bursa İnegöl'de sağanak yağış. Sıfır atık festivali başlıyor. Kiracı çıkarken evi nasıl bırakmalı? CHP için mutlak butlan kararı. ABD Nato'dan çekilebilir mi?...
        #Sefo
        #Çağla Boz
        #Nilsu Berfin Aktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Sıfır Atık Festivali başladı
        Sıfır Atık Festivali başladı
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret