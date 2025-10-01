Habertürk
        Sehernaz Çidal: Avrupa Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyoruz

        Sehernaz Çidal: Avrupa Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyoruz

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sehernaz Çidal, "Avrupa Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:50
        "Avrupa Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyoruz"
        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sehernaz Çidal, OGM Ormanspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonuna 5 Ekim Pazar günü yapacağı OGM Ormanspor maçıyla başlayacak sarı-kırmızılı takımda Sehernaz Çidal, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        "BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM"

        Takıma yeni katıldığını dile getiren Sehernaz, "Burada gerçekten güzel bir ortam var. Ben de takıma yeni dahil oldum. Yabancı ve yerli oyuncuların çok güzel bir kimyası olduğunu gördüm. Uyum içerisinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ben de transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Büyük bir camiaya geldim. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynamak heyecan verici. Bu büyük taraftarın önünde oynayacağım için heyecanlıyım." diye konuştu.

        "GAYET POZİTİF BİR RUH HALİNDEYİZ"

        Kendisiyle beraber takıma yeni dahil olan oyuncularla ilgili görüşlerini belirten Sehernaz, "Hala birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Kimyayı ve uyumu yakalamak istiyoruz. Herkes iyi niyetli ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gayet pozitif bir ruh halindeyiz. Birçok oyuncu takıma dahil oldu. Elinden geleni yapmaya çalışan oyunculara sahip bir kadro olduk." ifadelerini kullandı.

        Takımın sezon öncesindeki hazırlıklarına değinen 30 yaşındaki oyuncu, "Sezona güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Bunun için takım olarak özel bir yapı oluşturduk. Heyecanlı bir hazırlık dönemi geçirdik. Ayrıca bu dönem, bizim için çok yoğun geçti. Genel olarak pozitif bir şekilde hazırlık sürecini geçirdik. Çalışmanın karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. Başantrenörümüz Ekrem Memnun'un bizim üstümüzde uyguladığı yöntemleri sahaya yansıtmak önemliydi. Çok fazla hazırlık maçı yapamadık ama başantrenörümüz Ekrem Memnun'un beğenisini kazanmışızdır. Takımım adına ben öyle hissediyorum. Umarım bu sezon güzel işler başarırız." değerlendirmesinde bulundu.

        "FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ'NDE KALICI OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki hedeflerini aktaran milli oyuncu, şunları kaydetti:

        "Öncelikle bu sezon kupa kazanmak istiyoruz. Zaten takım, bu sene kupa kazanmak için kuruldu. Güçlü oyunculardan oluşuyoruz. Umarım güzel şeyler başarırız. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Ana hedefimiz bu. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 8'e kalmak istiyoruz. Umarım o kupaya ortak olabiliriz. Ayrıca sonraki senelerde de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz."

        Son olarak taraftara mesaj veren Sehernaz, "Ben, bu camiada yeniyim. Gerçekten taraftar konusunda da heyecanlıyım. Umarım taraftarlar, her maç bizi desteklemeye devam eder." diye konuştu.

