- Sonuçlara göre Diyarbakır, Bolu, Afyonkarahisar, Amasya ve Aydın başta olmak üzere illerde gürültü kirliliği nedenleri arasında "trafik" ilk sırada yer aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımız tarafından kirliliğin azaltılması ve kontrolü amacıyla 2012 yılından itibaren gürültü haritalarının hazırlatılması çalışmalarına hız verilmiş ve çevresel gürültü alanında yürütülen çalışmalarla halkın huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının korunması konusunda önemli adımlar atılmıştır" dedi.



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