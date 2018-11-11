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Şehit er İbrahim Özkur, Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan topçu er İbrahim Özkur (21), memleketi Muş'un Varto ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

11.11.2018 - 13:37 | Güncelleme: DHA

Şehit er İbrahim Özkur'un cenazesi, bu sabah Van'da düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle baba ocağı Muş'un Varto ilçesine getirildi. DHA'nın haberine göre, Kudbettin- Hanım çiftinin 7 çocuğundan biri olan evli ve 1 çocuk babası şehit İbrahim Özkur'un cenazesi, Hacı Kaya Özel Camisi'ne götürüldü.



Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askerler, şehit Özkur'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yakınları, şehit Özkur'un Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

 


İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi, Bakan Süleyman Soylu ve törene katılanların omuzlarında bir süre taşındıktan sonra defnedilmek üzere ilçeye bağlı Leylek köyüne götürüldü. Şehidin cenazesi, burada yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.


İlçede marangozluk yaptığı belirtilen İbrahim Özkur'un terhisine 80 gün kaldığı ve eşinin de ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtildi.

 

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