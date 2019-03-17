- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon sırasında şehit düşen iki askerin isimleri belli oldu. 8 askerin de yaralandığı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel ve Jandarma Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın şehit düştükleri öğrenildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel.
GÜMÜŞHANE'YE ATEŞ DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) acı haberi, memleketi Gümüşhane'deki ailesine ulaştı. Acı haberle, Kürtün ilçesi Günyüzü Köyü'ndeki Temel Ailesi gözyaşlarına boğuldu. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, aileye şehadet haberini verdi. Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in bekar olduğu, Kürtün ilçesinde yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtidi. Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rab, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rab" ifadelerine yer verdiği görüldü.
ŞEHİT BABASI: YÜREĞİM YANIYOR
Oğlunun 24 Şubat'ta izne geldiğini anlatan Mehmet Temel, "Jandarmaların geldiğini gördüm. Ben yola dönmeden askerler bana yöneldi. Ben askerleri görünce oğlumun şehit olduğunu anladım. Ben onun telefonunu açmaya bir acı haber alırım diye hep korkardım. Kardeşleri ile görüşür, iyi olduğu haberini alınca rahatlıyordum. 3 yıldır oğlumla beraber ben de askerdim. İzne gelecekti, nişanlanacaktı. Çok mütevazı bir çocuktu. Yüreğim yanıyor. Benim haberim olmadan gidip asker olmak için başvurmuştu. Bana 'Ben asker olacağım' dedi. Bende 'hayırlı olsun' demiştim" dedi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yaşar Çakır.
"HAİNLER SEVİNMESİN!"
Şehidin ağabeyi Önder Temel de, "Şehitlerimize üzülürken öz kardeşim şehit oldu. Veren de Allah, alan da Allah. Bu hainler sevinmesin. Sonları gelecek. Kardeşimiz hem acı hem gurur yaşattı. Hainler asla gülemeyecek. Allah devletimize, vatanımıza zeval vermesin" diye konuştu.
12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı operasyonla ilgili bugün Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği ifade edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.