Şeker bağımlılığına son: Daha sağlıklı bir yaşam için şekeri bırakmanın 7 yolu!

Avene ise daha yavaş değişiklik yapmanın uzun sürebileceğini aktardı, yani uyguladığınız yöntem yeni alışkanlığınız haline gelecek. Örneğin güne genellikle çay veya kahvenizde 2 kaşık dolusu şekerle başlıyorsanız, bir hafta boyunca bir kaşık dolusu şekere, bir hafta sonra ise sıfıra düşürebilirsiniz.

Kaynak: Health, American Heart Association, U.S. Food and Drug Administration, Medline Plus