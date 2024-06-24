Şeker bağımlılığına son: Daha sağlıklı bir yaşam için şekeri bırakmanın 7 yolu!

6. KARBONHİDRAT TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEK

Rafine unla yapılan hamur işleri, kurabiyeler, kekler ve beyaz ekmek ilave şekerle dolu olabilir. New York’da beslenme uzmanı ve diyetisyen olan Brittany Kohn’a göre eklenen bu şeker, kan şekeri seviyelerini etkileyebiliyor ve kısa süreli enerji verdiği için tekrardan kek yeme döngüsünü başlatabiliyor. Bu yüzden bu yiyeceklerin tam tahıllı çeşitlerini hayatınıza ekleyebilirsiniz. Tam tahıllar sindirim sırasında şekere dönüşür. Ancak basit değil karmaşık karbonhidratlar oldukları için daha yavaş emilirler ve sabit enerji sağlarlar.