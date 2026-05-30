        Selami Şahin: Ailem ne derse oraya yatırım yaparım - Magazin haberleri

        Selami Şahin: Ailem ne derse oraya yatırım yaparım

        Kıbrıs'ta sahne alan Selami Şahin, hologram teknolojisiyle merhum sanatçı Zeki Müren'i sahnesine konuk etti. Genç meslektaşlarına kalıcı eserler üretme tavsiyesinde bulunan Şahin, yatırımlarını ise ailesinin yönlendirmesiyle yaptığını belirtti

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 09:44
        "Ailem ne derse oraya yatırım yaparım"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Selami Şahin, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Şahin, hologram teknolojisi ile 1996'da hayatını kaybeden Zeki Müren ile sahnede 'Gitme Sana Muhtacım' şarkısında düet yaptı.

        Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, "Zeki Müren, 50 tane şarkımı okudu. Hepsi çok güzel eserler. Onun yeri dolmaz, onun sesi... Kendisi başka bambaşka bir insandı" diye konuştu.

        "KALICI ESERLER YAPSINLAR"

        Genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Selami Şahin, "Her türlü beste yapmayı seviyorum. Gençlere de tavsiyem, kalıcı eserler yapsınlar. Yazılmamışı yazsınlar, yapılmamışı yapsınlar. 10 tane yapacağına 1 tane yapsınlar, 100 taneye bedel olsun" diyerek gençlere de tavsiye verdi.

        "AİLEM NE DERSE YATIRIMI ORAYA YAPARIM"

        Yatırımları hakkında da konuşan usta isim, ailesinin fikirlerini aldığını belirterek "Bizim İzmir'de, Alaçatı'da yerimiz var. İki oğlum, kızım ve eşim... Onlar ne derse onu yaparız. Onlara uyum sağlıyorum. İnşallah bir tane de Kıbrıs'ta olur" dedi.

        Meryem İrem Şahin, Didem Şahin, Emirhan Şahin ve Lider Şahin
        1985 yılında evlenen Selami Şahin ile Didem Şahin'in; Lider Şahin, Emirhan Şahin ve Meryem İrem Şahin adında üç çocuğu bulunuyor.

