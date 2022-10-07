Selami Şahin'den 'Durma Git' 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Selami Şahin, üçleme projesinde 'Beklenen Sensin'in ardından ikinci şarkısı 'Durma Git'i dinleyicilerin beğenisine sundu. Şarkının sözü ve bestesi Şahin'e ait iken projenin düzenlemesini de Febyo Taşel üstlendi.

Selami Şahin'e projede, enstrümanlarıyla Timur Atasever, Caner Güneysu, Birkan Şener, Cengiz Ercümer ve İstanbul Strings eşlik etti. Mix'i Daniel Taşel ve mastering’i Emre Kıral tarafından hazırlanan şarkının kapak tasarımı Berkcan Okar, görsel iletişim tasarımı ise Onur Yılmaz imzası taşıyor.

Her ay yeni bir şarkı ile projesini sevenleriyle paylaşan Şahin, yıl sonuna doğru üçlemeyi bitirmeyi hedefliyor.

Selami Şahin'in 'Durma Git'i tüm dijital platformlarda yerini aldı.